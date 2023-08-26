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Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом «Роскосмоса» на борту

Корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с космонавтом «Роскосмоса» на борту

Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon от SpaceX стартовал в субботу, 26 августа, с тремя астронавтами и космонавтом «Роскосмоса» на борту, направляясь к Международной космической станции (МКС), информирует НАСА.

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