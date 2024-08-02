5-летний китаец водит машину в симуляторе лучше большинства взрослых мужчин: видео

Похоже, в мире всегда будет китаец, который делает все лучше. Недавно самым молодым гонщиком планеты стал гражданин Китая Шао Цзыян — мальчику всего 5 лет, но на видео он великолепно справляется с раллийным автомобилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии