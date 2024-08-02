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5-летний китаец водит машину в симуляторе лучше большинства взрослых мужчин: видео

5-летний китаец водит машину в симуляторе лучше большинства взрослых мужчин: видео

Похоже, в мире всегда будет китаец, который делает все лучше. Недавно самым молодым гонщиком планеты стал гражданин Китая Шао Цзыян — мальчику всего 5 лет, но на видео он великолепно справляется с раллийным автомобилем.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, круто талант.
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8 час.
Элеонора Коган
Из него получится суперводитель.
Ответить
8 час.

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