«Министерство неджентльменских дел» появилось на «Кинопоиске» и в кинотеатрах

Это новый фильм Гая Ричи. Фильму сначала отказали в прокатке на майские. Каковы отзывы кинокритиков и перспективы гибридного проката?«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с сегодняшнего дня можно посмотреть одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске».
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