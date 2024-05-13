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«Министерство неджентльменских дел» появилось на «Кинопоиске» и в кинотеатрах

«Министерство неджентльменских дел» появилось на «Кинопоиске» и в кинотеатрах

Это новый фильм Гая Ричи. Фильму сначала отказали в прокатке на майские. Каковы отзывы кинокритиков и перспективы гибридного проката?«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с сегодняшнего дня можно посмотреть одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске».

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