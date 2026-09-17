Польша оборудует границу с Украиной электронной системой защиты

Варшава оборудует более 100 километров границы с Украиной электронной системой защиты. Об этом сообщила заместитель главы Пограничной службы Польши Виолетта Гожковска, передает Polskie Radio.
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