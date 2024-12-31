Подствольные дробовики добрались до СВО

Фото бойца украинских ССО, которое заставило поднять тему подствольных дробовиков. Пока это единственное фото-подтверждение применения нашими оппонентами подствольных дробовиков Не так давно в сети появилось фото бойца украинского ССО, сделанное предположительно в зоне проведения СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии