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Россиянам разъяснили, что корпоративная техника снижает риск утечки информации

Россиянам разъяснили, что корпоративная техника снижает риск утечки информации

Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков призвал сотрудников пользоваться рабочей техникой и надежными паролями, чтобы защитить данные компаний, сообщает «Лента.

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