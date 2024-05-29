Заявляя о вступлении в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией, Грузия ненароком объявляет войну России

Совсем недавно из уст премьер-министра Грузии звучали иные речи: он с опаской сообщал о том, что представитель ЕС пугал его трагическим инцидентом, случившемся с премьером Словакии Фицо, как бы намекая на то, что если страна не отменит пресловутый закон об иноагентах, то его может ждать точная такая же участь.