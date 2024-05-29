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Заявляя о вступлении в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией, Грузия ненароком объявляет войну России

Заявляя о вступлении в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией, Грузия ненароком объявляет войну России

Совсем недавно из уст премьер-министра Грузии звучали иные речи: он с опаской сообщал о том, что представитель ЕС пугал его трагическим инцидентом, случившемся с премьером Словакии Фицо, как бы намекая на то, что если страна не отменит пресловутый закон об иноагентах, то его может ждать точная такая же участь.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Я думаю, что такие заявления премьера Грузии - это временный манёвр, чтобы успокоить оппозицию, утихомирить протесты, задобрить ЕС, ну и чтобы в самом деле его не кокнули. Заявить - это всего лишь слова, то есть обещать - не значит жениться. Грузины умеют вертеться.
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12 час.
Александр Батт
Это решают вооруженные силы.
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12 час.
М
Мария
Ещё один европеец нарисовался. Уже держал бы язык за зубами, не смешил бы публику. У нас уже один клоун - наркошибздик есть, занял очередь в Европу. Сколько можно пугать Европку, она и без них сошла с ума, вот-вот развалится.....
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1 час.

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