Спасатели Ленобласти обнаружили тело мужчины в Ладожском озере

В районе поселка Назия Как сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, 26 октября в Шлиссельбурге к ним поступило сообщение от очевидца, что в Ладожском озере обнаружено тело человека.
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