Обидчица Волочковой рассказала, что произошло после того, как она засняла балерину без трусов: «Ее охранник скрутил и повалил на пол…»

Настенька Волочкова — кладезь интересных историй. На днях в ее копилку сумасшедших происшествий добавилось еще одно: в то время, пока танцовщица релаксировала на массаже и беззаботно получала удовольствие от процедур, в комнату к ней ворвалась неизвестная и сделала снимок обнаженной Анастасии.
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