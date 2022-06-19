Обидчица Волочковой рассказала, что произошло после того, как она засняла балерину без трусов: «Ее охранник скрутил и повалил на пол…»

Настенька Волочкова — кладезь интересных историй. На днях в ее копилку сумасшедших происшествий добавилось еще одно: в то время, пока танцовщица релаксировала на массаже и беззаботно получала удовольствие от процедур, в комнату к ней ворвалась неизвестная и сделала снимок обнаженной Анастасии.