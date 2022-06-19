Popcaketv

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Балашова
    Ложь и бред сивой кобылы. Так и Москву опордонить можно. Да и в Питере много дворов-колодцев неухоженных, стоит тольк...Топ-5 городов Зол...
  • Lola Karomatova
    Далеко не смешно. Хлопают такие же. Пора  особняк  в грязи отдавать беженцам Донбасса.Галкин шутит об у...
  • Сергей Дмитриев
    Как можно так измелочиться, имея в активе такие прикольные номера? Предлагаю по-новому озвучить речуху Ельцина в Конг...Галкин шутит об у...

Обидчица Волочковой рассказала, что произошло после того, как она засняла балерину без трусов: «Ее охранник скрутил и повалил на пол…»

Обидчица Волочковой рассказала, что произошло после того, как она засняла балерину без трусов: «Ее охранник скрутил и повалил на пол…»

Настенька Волочкова — кладезь интересных историй. На днях в ее копилку сумасшедших происшествий добавилось еще одно: в то время, пока танцовщица релаксировала на массаже и беззаботно получала удовольствие от процедур, в комнату к ней ворвалась неизвестная и сделала снимок обнаженной Анастасии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх