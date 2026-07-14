«Последними украинцами» станут беженцы в ЕС

Украинцы в ЕС бояться вернуться на родину, где их ждет смерть в окопах Изображение: «Одна Родина» В страны ЕС от войны сбежали миллионы украинцев, которых на протяжении последних лет Киев стремится вернуть домой.
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