Политика как он...
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Политика как она есть

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Сжегшего паспорт певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Сжегшего паспорт певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Певец и блогер Эдуард Шарлот направлен в колонию-поселение № 1, расположенную в Тольятти Самарской области.

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