Роспотребнадзор рекомендует не вылавливать рыбу в районах, где есть загрязнение нефтепродуктами

Фото: Наталья СомоваВ зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, проверяется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь, места размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС.