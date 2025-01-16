Роспотребнадзор рекомендует не вылавливать рыбу в районах, где есть загрязнение нефтепродуктами

Фото: Наталья СомоваВ зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, проверяется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь, места размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС.
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