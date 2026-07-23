Политолог Соколов: посол фон Гетце не сможет наладить отношения РФ и Германии

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце является опытным дипломатом. Однако надеяться на улучшение отношений РФ и ФРГ не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне правительства ФРГ.
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