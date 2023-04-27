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«Колорадо» в шаге от вылета из Кубка Стэнли (2-3 с «Сиэтлом»), «Эвеланш» – действующие чемпионы

«Колорадо» в шаге от вылета из Кубка Стэнли (2-3 с «Сиэтлом»), «Эвеланш» – действующие чемпионы

«Колорадо» уступил дома «Сиэтлу» (2:3) в 5-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли. Таким образом, «Эвеланш» проигрывают «Кракену» со счетом 2-3 в серии и находятся в шаге от вылета из турнира.

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