ДГД Мангистау: на что нацелена проверка мобильных переводов простых граждан

Управление разъяснительной работы и контакт-центр департамента государственных доходов по Мангистауской области отвечая на часто поступающие обращения физлиц об отказе оплаты картой или QR-платежом сообщает, что мобильные переводы предназначены для безналичного перевода денег между физическими лицами для личных целей и не подлежат налогообложению.
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