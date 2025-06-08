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Китай прекратил поставки дронов Mavic на Украину. Чем это угрожает ВСУ и как повлияет на ход конфликта?

В четверг, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в прекращении поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI Mavic.

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Комментарии
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Лев Добрый
Эти, так называемые друзья нашего президента, помогли бандеровцам, нанести нашей стране огромный урон! Как говорят в России, таких друзей, за хрень, да в музей!😱👈😜👍
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