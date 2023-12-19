Личная охрана и минивэны с матрасом: опубликован полный райдер певца SHAMAN

В СМИ просочились требования Ярослава Дронова к своему комфорту во время гастролей.Telegram-канал Baza опубликовал полный райдер певца SHAMAN, утверждая, что автор хита "Я русский" зарабатывает по 12 млн рублей за полуторачасовой концерт.
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