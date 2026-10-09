Податьвсуд.РФ: Банкротство физлица: какие последствия остаются после списания долгов

Банкротство часто воспринимают как способ «обнулить» долги и начать с чистого листа. В какой-то части это действительно так: после завершения процедуры гражданина могут освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
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