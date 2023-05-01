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Престарелая петербурженка отдала лжеследователям 500 тысяч рублей ради свободы дочери

Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее дочери грозит уголовная ответственность за ДТП. Телефонные мошенники обманом заполучили 500 тыс.

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