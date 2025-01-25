Согласно новым данным Apple, iOS 18 достигла 68% внедрения на iPhone

В пятницу компания Apple опубликовала новые данные, свидетельствующие о популярности iOS 18. Выпущенная в открытой форме в сентябре 2024 года, мобильная операционная система сейчас установлена на 68% совместимых устройств.
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