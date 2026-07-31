Ход конем.Мобильный трафик на MAX станет бесплатным для пользователей в России.С 1 августа использование MAX для сообщений, пересылки файлов и видеозвонков не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика для абонентов "большой четвёрки" операторов,Видно, что государство делает серьезную ставку на дальнейшее закрепление MAX как основного мессенджера в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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