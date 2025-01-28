Пожилая пара погибла на пожаре в Новосибирской области

Следственно-оперативная группа устанавливает причину возгорания в Венгеровском районеВ селе Заречье Венгеровского района Новосибирской области в 07:30 утра во вторник, 28 января, произошёл пожар в частном двухквартирном доме на улице Новая.
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