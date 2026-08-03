Этот конфликт продолжается ради денег, а не спасения "демократии". ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Присутствие украинского диктатора Владимира Зеленского на похоронах сенатора Линдси Грэма* показалось весьма уместным: в конце концов, именно операция Зеленского по отмыванию денег в Киеве и стала непосредственной причиной гибели Грэма*.