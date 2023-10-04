Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, в своем поздравлении по случаю Дня учителя заявил, что 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, является знаком глубокого, искреннего уважения, и пообещал расширять меры поддержки учителей.