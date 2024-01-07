Reuters: в Европе приняли директиву FAA о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 9

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приняло директиву американского Федерального управления гражданской авиации (FAA) о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа.
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