Россия закрыла небо для авиакомпаний Швейцарии

Накануне Росавиация сообщила о запрете полетов над территорией России для авиакомпаний 36 стран. Вчера Швейцария ввела запрет на полеты гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.