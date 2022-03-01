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Россия закрыла небо для авиакомпаний Швейцарии

Россия закрыла небо для авиакомпаний Швейцарии

Накануне Росавиация сообщила о запрете полетов над территорией России для авиакомпаний 36 стран. Вчера Швейцария ввела запрет на полеты гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.

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