Участники «Медиашколы Олеси Московцевой «ПРОФИ ДЕТИ» провели опрос среди гостей фестиваля «КиберЭволюция» в Краснодаре.
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ИИ это по определению самообучающаяся система ... Набор знаний, лежащих на "виртуальных полках" это не ИИ, неизменяемые алгоритмы вычислений ... То же не ИИ. Вам дурят головы. И даже если система внесёт изменения, что приведут к ухудшению и она этого не "поймет" ... То это Дибилизм ... Но если вы в этом "не рубите", то вы будете уверенны, что это ИИ!!(((