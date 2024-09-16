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Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в Челябинске

Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в Челябинске

Ранены четыре ребенкаШкольник напал с молотком на других учеников и педагогов в одной из школ Челябинска, сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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