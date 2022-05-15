Клеймо Нины Янкович, или Царь дезинформации

Что общего между специалистом по информационным фальшивкам Ниной Янкович (Nina Jankowicz), назначенной Байденом «министром правды», и программой-шпионом DeskTime или еще более продвинутой программой Deepscore, определяющей по лицу и голосу работника, насколько он лоялен хозяевам? Как пишет издание Blacklisted News, «царь дезинформации в правительстве Байдена Нина Янкович требует, чтобы "заслуживающим доверия проверенным людям", таким как она, была.