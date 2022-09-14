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Власти РФ предложили компаниям выкуп самолетов зарубежных лизингодателей за счет ФНБ - СМИ

Власти РФ предложили компаниям выкуп самолетов зарубежных лизингодателей за счет ФНБ - СМИ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ предложил отечественным авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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