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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурьянов о неудачах ЦСКА в сезоне-2025/26: «Привыкали к новой системе, не все понимали до конца, что от нас требуется. Сейчас большой костяк команды сохранился, большинство ребят знают, что делать»

Нападающий ЦСКА Денис Гурьянов высказался о выступлении команды в сезоне-2025/26. В регулярке клуб занял 4-е место на Западе.

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