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Касатонов о Кубках Канады: «Канадцы вспоминают только свои успехи. В 1984 году мы им проиграли – судейство было за гранью. В 1987-м оно тоже было предвзятым»

Бывший защитник сборной СССР Алексей Касатонов вспомнил об участии команды в розыгрышах Кубка Канады.

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