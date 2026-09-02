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Минфин отказался от лимитов по внесению наличных через банкоматы

Министерство финансов отказалось вводить ограничения в отношении суммы наличных, которую можно будет вносить через банкоматы, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, его слова передает «Интерфакс».

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