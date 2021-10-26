Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Борман
    Защищать надо прямо сейчас. А не виноватых искатьПредседатель СК Р...
  • Владимир Шевченко
    А почему только эти преступления(по Кущёвке)??? Ведь пострадало много семей из-за неправильных действий следственных ...Председатель СК Р...
  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...

В Подмосковье и Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы подпольные игорные заведения

В Подмосковье и Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы подпольные игорные заведения

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх