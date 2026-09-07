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«Аэрофлот» предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным перевозкам

«Аэрофлот» предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным перевозкам

«Аэрофлот» считает необходимым использовать механизм допуска к чартерным перевозкам для сдерживания роста присутствия зарубежных авиакомпаний на российском рынке.

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