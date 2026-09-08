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Царьград

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Десятки АЗС Петербурга закрыты, топлива нет: список пустых заправок

Десятки АЗС Петербурга закрыты, топлива нет: список пустых заправок

Петербургские водители столкнулись с неприятным сюрпризом: на более чем 20 АЗС города закончилось топливо.

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