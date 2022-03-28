"Они начинают о чём- то догадываться": Daily Mail публикует пророчество про "властелина мира"

Речь идёт о публикации издания, в которой сообщили о том, что "слепая ясновидящая Баба Ванга, которую прозвали "Нострадамусом Балкан" и которая предсказала 11 сентября, говорила, что президент России Владимир Путин станет "Властелином мира".