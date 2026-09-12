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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Федерация хоккея США поддерживает возвращение России, они официально заявили. Для них это важно – из-за доходности, конкуренции, интереса»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что Федерация хоккея США поддерживает возвращение российских сборных на международные турниры.

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