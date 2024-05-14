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Бузова рассказала, как Бородина поддержала ее во время романа с Каримовым

Бузова рассказала, как Бородина поддержала ее во время романа с Каримовым

Певица и ведущая Ольга Бузова стала гостьей программы Ляйсан Утяшевой в одной из передач под названием «Дерзкая готовка с Ляйсан» поделилась воспоминаниями о поддержке, которую ей оказывала Ксения Бородина в период участия в реалити-шоу «Дома-2».

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