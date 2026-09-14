🤲 Житель Сакского района задержан за публичное оправдание терроризма Мужчина публично поддержал деятельность организации, признанной в РФ террористической, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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