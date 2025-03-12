Стало известно, кто подтолкнул Украину и США к соглашению

Соединенное Королевство предприняло интенсивные дипломатические усилия «за кулисами», чтобы подтолкнуть Украину и Соединенные Штаты к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, пишет Bloomberg со ссылкой на британского чиновника.
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