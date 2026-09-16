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МОСИНФОРМ

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Учителя смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту через «Госуслуги»

Учителя смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту через «Госуслуги»

На портале госуслуг открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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