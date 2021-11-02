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В Оренбургской области полицейские и пограничники пресекли канал незаконного въезда мигрантов на территорию РФ

В Оренбургской области полицейские и пограничники пресекли канал незаконного въезда мигрантов на территорию РФ

В июле 2021 года сотрудниками пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области совместно с сотрудниками ОМВД России по Ташлинскому и Илекскому районам в селе Илек была задержана группа лиц, занимающихся организацией незаконной миграции граждан из Средней Азии.

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