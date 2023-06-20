Военное обозрение

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Разведывательные корабли не выживут, нужны лёгкие крейсера вместо них

Разведывательные корабли не выживут, нужны лёгкие крейсера вместо них

Наш разведывательный корабль (на фото – «Карелия», проект 864, корабль однотипный «Приазовью») и угроза для него – ракетный крейсер ВМС США «Техас», 1988.

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