Вице-спикер ГД Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Заброшенный дачный участок — это проблема не только его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, напомнил в беседе с "Газетой.
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