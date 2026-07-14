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Вице-спикер ГД Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Вице-спикер ГД Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Заброшенный дачный участок — это проблема не только его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, напомнил в беседе с "Газетой.

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