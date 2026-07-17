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Московский комсомолец в Израиле

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Ашдод вновь признан самым безопасным для школьников городом юга Израиля

Ашдод вновь признан самым безопасным для школьников городом юга Израиля

Ашдод вновь признан самым безопасным для школьников городом юга ИзраиляМинистерство просвещения третий год подряд признало Ашдод лучшим городом Южного округа в сфере безопасности образовательных учреждений и готовности к чрезвычайным ситуациям .

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