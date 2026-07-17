Ашдод вновь признан самым безопасным для школьников городом юга Израиля

Ашдод вновь признан самым безопасным для школьников городом юга ИзраиляМинистерство просвещения третий год подряд признало Ашдод лучшим городом Южного округа в сфере безопасности образовательных учреждений и готовности к чрезвычайным ситуациям .
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