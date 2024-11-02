РИА Новости: мобилизованный украинец назвал адом службу на передовой

Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал, что дни, проведённые на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом.
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