РИАМО - 1 июл. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.
РИАМО - 1 июл. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.
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