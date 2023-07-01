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Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции, а не поддерживать Зеленского

Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции, а не поддерживать Зеленского

РИАМО - 1 июл. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.

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