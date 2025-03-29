ВС России ударили дронами «Герань-2» по ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Басы Сумской области. Как заявили в Минобороны России, российские военные нанесли удары четырьмя БПЛА «Герань-2» по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80 ОДШБр ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии