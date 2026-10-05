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Forbes.ua: ФРГ направит €30 млн на запуск программы "Промышленный Рамштайн"

Forbes.ua: ФРГ направит €30 млн на запуск программы "Промышленный Рамштайн"

Германия выделит Украине $30 млн на запуск программы «Промышленного Рамштайна», которая подразумевает доступ украинских предприятий к европейскому оборудованию и льготному финансированию.

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